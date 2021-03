Nieuw Overlegcomité wil niet zo ver gaan als experts, maar als cijfers blijven stijgen zal Weyts moeten plooien

Nu de coronacijfers sneller en sneller de hoogte ingaan, komt het Overlegcomité een week vroeger dan normaal weer samen. Zware extra maatregelen vallen er niet te verwachten, maar de geplande versoepelingen in april gaan wel allemaal op de schop. Ook de jeugdkampen in de paasvakantie zullen er niet ongeschonden uitkomen. Dit is wat u straks mag verwachten.