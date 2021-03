MIVB verwacht grote gevolgen voor bus-, tram- en metroverkeer op nationale stakingsdag

Brussel - De nationale actiedag van de vakbonden op 29 maart zal grote gevolgen hebben voor het bus-, tram- en metroverkeer van de MIVB. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij raadt de reizigers aan om alternatieven te voorzien voor het openbaar vervoer als ze zich die dag echt moeten verplaatsen.

“Op maandag 29 maart zijn in het hele land vakbondsacties gepland rond de interprofessionele onderhandelingen. Deze acties worden gedekt door de drie vakbonden van de MIVB. Er wordt dan ook grote hinder verwacht op het openbaar vervoer”, meldt MIVB. Door de huidige gezondheidssituatie bestaat de mogelijkheid dat het net volledig wordt stilgelegd asl de MIVB niet voldoende voertuigen in dienst kan nemen om aan de vraag te voldoen, klinkt het.

De maatschappij neemt alle maatregelen om de reizigers zo goed mogelijk in reële tijd te informeren over de toestand op het net. Vanaf 06.00 uur gebeurt dat via de gebruikelijke communicatiekanalen: de website mivb.brussels, de klantendienst (070/23.2000), de mobiele app van de MIVB en via Facebook en Twitter.

Ook bij De Lijn in Vlaanderen en bij de NMBS werd een stakingsaanzegging ingediend voor 29 maart.