Boekhouder in fraudedossier rond ‘De Voorzorg’ vrijgelaten door onderzoeksrechter

Boekhouder D. M., die aangehouden werd in het fraudeonderzoek rond De Voorzorg, is enkele dagen geleden door de Hasseltse onderzoeksrechter vrijgelaten. Dat heeft zijn raadsman Tom Van Overbeke vrijdag bevestigd.

Komende maandag moet de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling zich over de aanhouding van onder meer Tony C., topman van De Voorzorg Limburg, buigen. Vastgoedmakelaar Daan M. is ook nog aangehouden en moet maandag ook in Antwerpen verschijnen.

Twee zaakvoerders van een bouwbedrijf waren door de raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten, maar tegen die beslissing had het parket geen beroep aangetekend. Aanvankelijk had de raadkamer beslist om topman Tony C., vastgoedman Daan M. en boekhouder D. M. onder voorwaarden vrij te laten, maar het parket ging in beroep, waardoor ze langer in de cel moesten blijven.

De onderzoeksrechter heeft beslist om de boekhouder al vrij te laten. “Hij heeft prima meegewerkt aan het onderzoek en is vast van plan dat te blijven doen. In het belang van het onderzoek wil ik mij voor de rest onthouden van elk commentaar”, aldus Van Overbeke.

Het dossier zou gaan over de verkoop van gebouwen van de Socialistische Mutualiteiten aan de projectontwikkelaar. In ruil zouden de mensen van De Voorzorg onder meer bepaalde gunsten hebben gekregen. Begin maart ging de federale gerechtelijke politie van Limburg tot huiszoekingen over in de regio Hasselt. Dat resulteerde in vijf aanhoudingen.