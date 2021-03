Fransman die kamermeisje om het leven bracht in Sint-Pieters-Leeuw blijft maand langer in de cel

De Albanese Xhuljeta Lala (33) werd vermoord door een psychiatrisch patiënt terwijl ze de bedden dekte in het hotel in Sint-Pieters Leeuw. Foto: rr

Sint-Pieters-Leeuw - De 36-jarige Fransman die maandag in een hotel in Sint-Pieters-Leeuw een 33-jarig kamermeisje om het leven heeft gebracht, blijft een maand langer in de gevangenis. Dat heeft de Brusselse raadkamer vrijdag beslist. De man werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor moord. Hij stond geseind omdat hij ontvlucht was uit een psychiatrische instelling in Marseille, in het zuiden van Frankrijk.

De Fransman had zondag ingecheckt in het Best Western Hotel in Sint-Pieters-Leeuw. Maandagvoormiddag viel hij het kamermeisje aan met een brandblusser en bracht haar om het leven. Bij aankomst van de politie was de man poedelnaakt en verklaarde hij dat de duivel hem had opgedragen het slachtoffer te doden.

De man werd meteen opgepakt en woensdag door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatste. Vrijdag is hij verschenen voor de raadkamer, die zijn voorlopige hechtenis met een maand heeft verlengd.