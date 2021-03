Ajax moet voorbij Roma en mogelijk Manchester United op weg naar Europa League-finale

Bij de loting voor de kwartfinales van de Europa League kwam vrijdag in Nyon een duel tussen Ajax en AS Roma als topaffiche uit de bus. Ajax won de UEFA Cup in 1992 en was in 2017 verliezend finalist in de Europa League. Roma is de runner-up van 1991 en schopte het in 2018 nog tot de halve finales van de Champions League. Een jaar later deed Ajax dat ook.

Manchester United, dat Ajax in de finale van 2017 met 2-0 versloeg, ontmoet in de kwartfinales de Europese debutant Granada. Arsenal, runner-up in 2000 en 2019, geeft Slavia Praag partij. Dinamo Zagreb staat tegenover Villarreal.

In de halve finales komt de winnaar van het duel tussen Granada en Manchester United tegenover Ajax of Roma te staan. Dinamo Zagreb of Villarreal moet voor een plaats in de finale voorbij Arsenal of Slavia Praag.

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden donderdag 8 april gespeeld, de terugwedstrijden een week later. De halve finales worden op 29 april en 6 mei afgewerkt. De finale vindt woensdag 26 mei in het Poolse Gdansk plaats.

Programma:

Granada (Spa) - Manchester United (Eng)

Arsenal (Eng) - Slavia Praag (Tsj)

Ajax (Ned) - AS Roma (Ita)

Dinamo Zagreb (Kro) - Villarreal (Spa)

Halve finales (heen 29 april , terug 6 mei):

Granada (Spa) of Manchester United (Eng) - Ajax (Ned) of AS Roma (Ita)

Dinamo Zagreb (Kro) of Villarreal (Spa) - Arsenal (Eng) of Slavia Praag (Tsj)