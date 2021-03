Vincent Kompany over wedstrijd onder grote druk tegen Zulte Waregem: “Elke wedstrijd is nu op leven en dood”

Anderlecht ontvangt zondag in eigen huis Zulte Waregem. Als paars-wit aansluiting wil houden met de top vier, moet er absoluut gewonnen worden. Vincent Kompany beseft dat maar al te goed, maar dan zal er wel iemand op zijn minst één doelpunt moeten maken. “We gaan nog meer dan anders inzetten op het offensieve compartiment”, klinkt het.

Nu Anderlecht uit de beker ligt, is de druk om Play-off 1 te halen nog groter. “De ontgoocheling was zwaar”, zegt Vincent Kompany over de bekerexit tegen Genk. ”Het was een belangrijk moment in ons seizoen. Maar het voornaamste is dat we die ontgoocheling nu als motivatiebron gebruiken. We moeten maken dat we Play-off 1 spelen, zodat we opnieuw Genk en andere topteams kunnen treffen.”

Of Kompany zondag beroep kan doen op Elias Cobbaut, is twijfelachtig. “Het zal een lastminutebeslissing worden. Er is ook iemand ziek uitgevallen bij ons, maar het is niet aan mij om te zeggen wie dat is”, aldus de RSCA-coach. Het gaat voor de duidelijkheid niet om een coronageval.

Overal klinkt het dat het zondag tegen Zulte Waregem op leven en dood is, maar Kompany vindt het niet nodig om het belang nog eens extra te onderstrepen. “Elke wedstrijd is nu op leven en dood. Dat zeggen we al een week of elf. We spelen wel thuis, dus het is absoluut de bedoeling om te winnen en om dat waar te maken zullen we moeten aanvallen. We gaan naar voren trekken en nog meer dan anders op het offensieve compartiment inzetten.”

Foto: BELGA

Kwestie Trebel

Behalve een cruciale partij voor Anderlecht zou het zondag ook de laatste match van clubicoon Olivier Deschacht in het Astridpark kunnen zijn. Of niet? “Ik geloof er niks van”, aldus Kompany. ”Ik denk dat hij hier volgend jaar gewoon terugkomt. Ik snap niet waarom hij iets anders zou overwegen dan door te doen. Hij speelt een sterk seizoen en is nog fit.”

In eigen rangen is het vooral de vraag of Adrien Trebel aan de aftrap verschijnt. Hij kan de ploeg wat snelheid en agressiviteit bijbrengen. “Voor mij maakt iedereen kans om titularis te zijn”, begon Kompany zijn uitleg over de kwestie Trebel met een dooddoener. ”Maar als Adri presteert zoals tijdens zijn invalbeurt vorige week, spreken de prestaties voor zich. Hij is alvast fit. Elke speler met een beetje ervaring kan in onze ploeg een extra dimensie betekenen.” Zijn Cullen en Sambi Lokonga dan niet incontournable? ”Dat weet ik niet. Concurrentie is gezond.”

Van concurrentie gesproken, waar is Majeed Ashimeru gebleven? Hij haalde sinds zijn komst in januari nog maar één keer de wedstrijdkern voor een competitiematch. Is hij op een zijspoor beland? “Ik sta altijd open voor spelers die ons kunnen helpen om ons probleem met het maken van doelpunten op te lossen”, antwoordde Kompany opvallend afwijkend.