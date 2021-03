Hoe José Mourinho op minder dan 100 dagen van hero to zero ging bij Tottenham

We hebben het opgezocht. Precies 93 dagen geleden schreven we nog een stuk over hoe The Special One weer Special geworden was. José Mourinho stond toen op kop met Tottenham in de Premier League en leek tot ieders verrassing uitdager van Liverpool en Manchester City te zullen worden. Maar vandaag ligt hij zwaar onder vuur bij The Spurs. Niet enkel door de tegenvallende resultaten, maar ook door vermeende onvrede binnen de spelersgroep over zijn trainingsmethoden.