Franse Hoge Gezondheidsraad adviseert AstraZeneca enkel nog te gebruiken bij 55-plussers

De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het licht opnieuw op groen gezet voor het gebruik van AstraZeneca-vaccins, maar adviseert opvallend genoeg wel om dat middel enkel nog te gebruiken bij 55-plussers. Dat schrijft de krant Le Monde. Opvallend, omdat het gebruik van AstraZeneca-vaccins in een niet zo ver verleden nog enkel bij mensen jonger dan 55 geadviseerd werd.

De Franse Haute Autorité de Santé, het equivalent van onze Hoge Gezondheidsraad, heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het opnieuw in gebruik nemen van AstraZeneca-vaccins. Maar opvallend genoeg adviseert die raad wel om dergelijke vaccins enkel nog te gebruiken voor 55-plussers. Men kwam tot dat advies omdat de zeldzame zware gevallen van bloedklonters na gebruik van AstraZeneca-vaccins alleen voorkwamen bij mensen jonger dan 55.

Opvallend, want het gebruik van het AstraZeneca-vaccin werd in eerste instantie lange tijd enkel bij mensen jónger dan 55 gebruikt, omdat er onvoldoende testgegevens beschikbaar waren voor oudere leeftijdsgroepen. Op die beperking waren de Europese landen onlangs teruggekeerd, maar afgelopen week werd het gebruik van het vaccin dan weer in verschillende Europese landen stopgezet door het nieuws over zeldzame gevallen van bloedklonters na toediening. De Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA herhaalde donderdag echter dat het middel veilig is. België is het AstraZeneca-vaccin steeds blijven gebruiken, voor alle leeftijdsgroepen.

