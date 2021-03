Zelfs tijdens pandemie is Finland het gelukkigste land ter wereld

Finland is voor het vierde jaar op rij het gelukkigste land ter wereld. Dat blijkt uit het ‘World Happiness Report’ van de Verenigde Naties. Ondanks de coronapandemie bleef Finland het gelukkigste land van de wereld.

Het rapport wordt elk jaar in opdracht van de VN samengesteld, en verschijnt steeds rond de Werelddag voor Geluk op 20 maart. Het World Happiness Report is gebaseerd op drie jaar van onderzoeken door Gallup naar hoe gelukkig burgers zichzelf vinden. Factoren die voor de beoordeling werden gebruikt, zijn het bruto binnenlands product, gezonde levensjaren, vrijheid, en de waargenomen corruptie bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Volgens de onderzoekers scoort Finland zo hoog omdat er veel wederzijds vertrouwen heerst, en er wordt ook verwezen naar de vrouwelijke regeringsleider, Sanna Marin. Volgens de onderzoekers hebben vrouwen aan het hoofd van een land “de neiging om beleid te maken met het algemeen welzijn als doelstelling”. Deze aanpak zou geholpen hebben om de pandemie te bestrijden.

In het algemeen deed de coronapandemie het geluk in de wereld dalen, maar er zijn verschillen in leeftijdsgroepen. Vooral jonge mensen gaven aan dat ze minder gelukkig zijn. Het rapport vermeldt ook de economische en mentale tol.

Denemarken, Zwitserland, IJsland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Luxemburg en Nieuw-Zeeland behoren ook tot de top 10. Bij de grote landen staan de Verenigde Staten op de 20ste plaats, Rusland op de 77ste, China op de 85ste en India op de 140ste. Achteraan de lijst van 149 landen staan Rwanda, Zimbabwe en Afghanistan.