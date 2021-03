De man die de bewaarbokaal uitvond om een probleem van Napoleon op te lossen

Bij de moordende raid op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo op 5 januari 2015, werd toen – terecht – geen toelichting gegeven bij de naam van de straat waar het drama zich afspeelde. De Rue Nicolas-Appert. Nu is het wel tijd voor die toelichting: Nicolas Appert is de ontdekker van de bewaarbokaal. Met dank aan Napoleon.

“Mettez les saisons en bouteille.” Of: stop de seizoenen in een fles. Mooie slogan. Hij klinkt actueel, maar hij is tweehonderd jaar geleden bedacht door de Parijzenaar Nicolas Appert (1749-1841), toen ...