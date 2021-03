Rabobank trekt zich terug uit ons land. Wat betekent dat voor de bijna 230.000 klanten?

De Nederlandse online spaarbank Rabobank verlaat België. Dat maakt de bank zelf bekend via een mededeling op haar website. Wat er precies zal gebeuren – een overname of stopzetting – is nog niet duidelijk. Maar voor de klanten zou er voorlopig niks veranderen. Misschien kan dit zelfs in hun voordeel uitdraaien.

De Belgische tak van de online spaarbank is een te grote kostenpost. “Door omstandigheden, zoals de lage rente-omgeving, hebben we moeten bekijken of we dit nog kunnen verderzetten. En de intentie is ...