Johan Terryn pleit nu ook in een boek voor het recht op afscheid: “Voor het afscheid van mijn vader hebben we hartverscheurende keuzes moeten maken”

Het recht op een koffietafel mag wat hem betreft in de grondwet. Want een afscheid zonder nabijheid, dat slaat diepe wonden. Dat beseft Johan Terryn (52), die zijn vader verloor in volle lockdown en met twaalf rouwende lotgenoten ging wandelen, telkens een uur voor zonsopgang. Dat “uur blauw” maakte blijkbaar veel los. Dus stond de wekker voor dit gesprek op halfvijf.