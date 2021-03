Philippe Clement ziet Antwerp nog steeds als titelconcurrent, ondanks grote bonus voor Club Brugge: “We gaan niet rekenen”

19 punten die er zondag 22 kunnen zijn. Als Club Brugge dit weekend de kraker tegen Antwerp wint, wordt de voorsprong in het klassement nog een beetje meer onoverbrugbaar. Alsof dat gat nu nog dicht te rijden valt. Maar dat verleidt Philippe Clement niet tot gekke uitspraken. Hij maakt de balans pas op na het einde van de reguliere competitie. “Ja, ik zie hen nog als titelconcurrent.”

Eerder vrijdag kregen vier Bruggelingen een uitnodiging voor de nationale ploeg in de bus, een topic dat minstens even belangrijk bleek als de topper tegen Antwerp. Mignolet, Vanaken, Mechele en De Ketelaere sluiten volgende aan bij de Rode Duivels. Al hoopt Clement dat er vooral met De Ketelaere voorzichtig omgesprongen wordt.

“Het is een individueel verhaal. Als coach ben ik natuurlijk fier dat ze opgeroepen worden. Ze verdienen dat ook na hun prestaties van de laatste maanden en jaren. Anderzijds is het altijd moeilijk om ze uit handen te geven: plots heb je twee weken geen controle meer over die jongens. Charles komt pas terug na Covid-19 en mist nog wat kracht”, aldus Clement. “Gelukkig is de communicatie met Martinez en zijn staf heel erg goed. Ik denk ook niet dat het bedoeling is dat Charles straks drie matchen gaat spelen. Mechele en Mignolet, dat is een ander verhaal: zij zijn fysiek top.”

Foto: BELGA

Nog zo’n ander verhaal: Odilon Kossounou. De jonge Ivoriaan werd geselecteerd voor twee kwalificatiematchen tegen Niger en Ethiopië, maar Clement zou zijn verdediger liever in België houden. “Daar wordt momenteel over intern over gesproken. Kijk wat we de laatste weken verloren zijn door corona. We leven in moeilijke tijden. En als we dan ook nog eens verschillende bubbels gaan mixen. In Europa zijn daar afspraken over gemaakt, maar dit gaat wel over een ander continent.”

“We gaan niet rekenen”

Maar eerst dus de topper tegen Antwerp, kopman van het peloton achtervolgers van het autoritaire blauw-zwart. De achterstand telt momenteel 19 punten. Dat kunnen er zondag maar liefst 22 worden.

“Of ik dit ooit al meegemaakt heb? Volgens mij is het de eerste keer dat zoiets gebeurt”, grijnsde Clement. “Maar ik blijf het herhalen: we gaan nog steeds niet rekenen. Dat doen we pas na de reguliere competitie. Dan zien we hoeveel punten voorsprong we tellen, en wat we nog nodig hebben om kampioen te worden.”

Meer zelfs: Clement ziet Antwerp nog steeds als concurrent voor de titel. “Natuurlijk, het is ook een heel goede ploeg”, klinkt het. “Het is een ploeg die ook zwaar geïnvesteerd heeft na vorig seizoen.”

Nog steeds kan Clement wel rekenen op een volledig fitte groep. Enkel Dirar is mogelijk out met een kwaaltje, verder kent de Brugse coach enkel maar positieve selectieproblemen.