Hoe de aanwezigheid van een dier rust kan brengen en de pijn kan verlichten

De aanwezigheid van een dier kan rust brengen en pijn verlichten, zelfs de meest intense. Dat bewijst de 15-jarige hengst Peyo in het ziekenhuis van Calais. Het paard loopt er vrij rond op de palliatieve afdeling. De beelden van Jeremy Lempin, de fotograaf die de vaak ontroerende scènes vastlegde, is nu genomineerd voor de prestigieuze World Press Photo Awards.

Foto: Jeremy Lempin

‘Dokter’ Peyo voelt zich het best bij mensen die zich erg ziek voelen. De hengst wordt in het ziekenhuis in Calais ingezet op de afdeling palliatieve zorg.

Foto: Jeremy Lempin

Een klopje op de hals, veel meer kan Marion (24) niet bieden aan Peyo. De jonge moeder is vermoeid van haar strijd tegen kanker. Een strijd die ze aan het verliezen is, maar ze vindt wel steun bij de vriendelijke hengst.

In het ziekenhuis beslist Peyo zelf welke patiënten hij bezoekt. “Hij lijkt echt een neus te hebben voor mensen die zich slecht voelen”, zegt zijn eigenaar Hassan Bouchakour.

Foto: Jeremy Lempin

Ook voor Daniel, die op zijn 67ste overleed aan een terminale ziekte, was Peyo de favoriete dokter. De familie van Daniel wilde het paard er zelfs bij tijdens zijn begrafenis.