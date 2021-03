Massale uittocht uit Parijs na aankondiging lockdown

Na de aankondiging door de Franse premier Jean Castex dat er vrijdag een nieuwe lockdown wordt ingevoerd in zestien departementen, inclusief de regio van Parijs, probeerden veel mensen nog uit de Franse hoofdstad weg te geraken. Treinen en vliegtuigen waren volgeboekt.

Het werd al snel onmogelijk een plaats in een trein naar Bretagne of het zuidwesten van Frankrijk te boeken. De laatste beschikbare plaatsen waren in de eerste klas op dure, lange treinreizen met omwegen.

Het is vrijdag niet meer mogelijk met de trein naar bijvoorbeeld Rennes of Biarritz te gaan, stellen Franse media vast. Ook de vliegtuigen naar bijvoorbeeld Corsica zitten vol. Bijna alle departementen waar de strengere lockdown gaat gelden zijn in het noorden, van de regio Parijs tot aan het Kanaal en de grens met België.

De beperkingen moeten zeker vier weken worden opgelegd in de zestien departementen omdat volgens Castex het coronavirus de laatste tijd weer in opmars is. Scholen blijven wel open, maar alle niet-essentiële winkels uitgezonderd boekhandels moeten dicht. Mensen moeten tijdens de lockdown binnen 10 kilometer van hun huis blijven. Reizen naar andere regio’s is niet toegestaan.

In Frankrijk geldt al een avondklok vanaf 18 uur, maar die gaat vanaf zaterdag, een week voor de invoering van de zomertijd, een uur later in. In de regio rond Nice en rond Duinkerke in het noordwesten geldt sinds enkele weken een weekendlockdown.

