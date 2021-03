Wouter Vrancken en KV Mechelen beginnen aan laatste rechte lijn richting play-offs: “Iedere wedstrijd is nu beslissend”

De hoofdjes zijn leeggemaakt, de vermoeidheid is uit de benen geschud en de blik staat gericht op de playoffs. Na een deugddoende korte break begint KV Mechelen aan de laatste rechte lijn in de competitie. Een zondagse overwinning tegen OHL (16 uur) zou KV een stap dichter bij (of zelfs in) de top acht brengen. “Als ik lees dat ploegen achter ons nog op Play-Off 1 mikken, dan staan we er nog niet zo slecht voor”, denkt Wouter Vrancken.

De coach van KV Mechelen moet er intussen al mee lachen. Op elk persmoment, voor elke wedstrijd, krijgt hij elke keer weer dezelfde vraag voorgeschoteld. ‘Of dit een beslissende wedstrijd is met het oog op de playoffs?’. Ja dus. “Iedere wedstrijd is vanaf nu beslissend”, weet Vrancken. “Bij elke wedstrijd die we nu winnen vergroten onze kansen immens. Anderzijds, bij elke match die we vanaf nu verliezen slinken onze kansen ook immens. Dus ja, elke wedstrijd is nu belangrijk. Maar als ik lees dat ploegen die achter ons staan in het klassement nog altijd op Play-Off 1 mikken (AA Gent en Standard, red.), dan staan we er nog niet zo slecht voor.”

Peyre en Kabore terug uit blessure

Tegen OH Leuven kan Vrancken opnieuw beschikken over Kabore (terug uit blessure) en Vanlerberghe (terug uit schorsing). Ook Peyre is opnieuw fit verklaard nadat hij tegen Anderlecht een verrekking opliep. “Peyre heeft deze week alles meegetraind. Kabore trainde gedeeltelijk mee met de groep.” Een terugkeer van Joachim Van Damme is nog niet aan de orde. “Voor de playoffs sowieso niet”, klinkt het duidelijk. “En zelfs dan moeten we kijken wat mogelijk is. Als er een risico bestaat dat hij hervalt, dan heeft het geen zin om opnieuw op te starten. Dan moet hij weer vanaf nul herbeginnen. Dat risico willen we niet nemen.”

Met Aster Vranckx en Siemen Voet is KV Mechelen de trotse leverancier van twee kersverse jonge Duivels. Het duo werd vrijdagmiddag opgenomen in de definitieve selectie van bondscoach Jacky Mathijssen voor een oefenkamp in Genk (van 23 tot 30 maart) en twee oefenwedstrijden (op 26/03 tegen Standard en op 30/03 tegen Westerlo). “Voor die jongens is dat een leuke erkenning”, vindt hun coach. “Een vertrouwensboost? Ik weet niet of ze dat nodig hebben. Aster en Siemen kennen hun situatie en gaan daar goed mee om. Maar het is sowieso goed voor hun ego, hun persoonlijkheid en ook hun CV.”

“Shved wil blijven”

Tot slot kreeg Vrancken de vraag of er al bepaalde knopen zijn doorgehakt richting volgend seizoen. Zo moet er stilaan een beslissing worden genomen over de huurlingen met een aankoopoptie in hun contract (Shved, Voet en Druijf). “Er zijn gesprekken gaande maar het spreekt voor zich dat we niet al die opties kunnen lichten.” Vrancken gaf eerder al aan dat hij voorstander is van een verlengd verblijf van Shved. “Die beslissing ligt niet in mijn handen of die van de club, maar wel in die van zijn club van oorsprong (Celtic, red.). Ik weet dat hij graag wil blijven. Dat gesprek heb ik met hem gehad. Daar ben ik dus honderd procent zeker van. Laat ons hopen dat het in orde kan komen.”