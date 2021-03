Hein Vanhaezebrouck spuwt met vuur richting Referee Department: “Als je waardering wil, moet je die ook verdienen”

Gent - Vorige maandag leed AA Gent een pijnlijke 0-4 nederlaag tegen Club Brugge. Maar zowel in de eerste als de tweede helft claimden de Buffalo’s tevergeefs een strafschop. Direct na de match leek Hein Vanhaezebrouck nog enigszins begrip op te kunnen brengen voor het niet fluiten van die elfmeter voor rust maar enkele dagen later blijkt de Gentse trainer veranderd van mening: “Sobol duwde Laurent en vervolgens trekt Mignolet hem neer. Dan is het toch gewoon strafschop?”

Nee, Hein Vanhaezebrouck vindt niet dat scheidsrechter Van Driessche daar in de fout ging. De Gentse trainer richt zijn pijlen eerder op Bert Put, de fel gecontesteerde VAR die ook al een maand eerder in de thuismatch tegen Eupen onder vuur lag: “Een maand na alle commotie tegen Eupen, diezelfde persoon als VAR aan te duiden. Terwijl er maar één match is. Dat vind ik onverstandig van de personen die de aanduidingen doen. Er was een beleefd schrijven vanuit de club, daar kwam geen reactie op. Dat is ook veelbetekenend.”

Ook de tweede strafschopfase, waarbij Depoitre in de zestien hardhandig tegen de grond werd gewerkt, roept bij Vanhaezebrouck heel wat vragen op: “Er is in die vier seconden tussen het moment dat de ref de spelers even vraagt om te wachten en zijn teken om de match te hervatten ook geen communicatie geweest. Zo snel kan ik ook niet praten hoor. (lacht) Ze zitten in dat busje met drie man te kijken en dan kan er misschien wel eens iemand indommelen maar dan heb je nog de andere. Als er iemand alleen zou zitten, ok, maar met drie.”

Tijdens de voorbije dagen kwam er trouwens ook geen reactie vanuit het Referee Department van de KBVB. En dat zorgt bij HVH dan weer voor nog meer ergernis: “Normaal is men heel snel om te reageren. En nu zijn er twee fases in één match maar wacht ik nog altijd op een reactie van eigenlijk dezelfde mensen die de beslissing namen om opnieuw diezelfde man aan te wijzen als VAR.”

“Ach, als je waardering wil, moet je die ook verdienen. Als je zo handelt: enkel maar babbelen als het je uitkomt, anders niet. Tja, zo krijg je geen waardering. Als je verschillen maakt, in de manier dat je iets zegt en of in het feit of je wel degelijk iets zegt, dan kan ik daar geen waardering voor opbrengen. En dit staat los van de scheidsrechter.”

Hein Vanhaezebrouck voelt zich trouwens gesteund door heel wat waarnemers en collega’s. Maar ziet allesbehalve een positieve evolutie in de werking van het Belgische Referee Department: “Ik ben niet alleen in mijn discours, er zijn nog wel meer trainers die dit al gezegd zijn. Er lopen echt wel enkele zaken fout. Rond die scheidsrechters – in hun omkadering dus – kan het echt beter.”

Toch ziet AA Gent er tot nader order van af om Bert Put, die zaterdag Moeskroen-KV Oostende fluit, te wraken als VAR. “Wij gaan niet iemand wraken. Het kan nu ook niet meer, volgens mij”, aldus HVH. “Het heeft bovendien ook voor een deel te maken met de beslissingen die bovenaf genomen worden. Men moet ervoor zorgen dat alles perfect werkt. Maar het get gaat ook om de begeleiding en de communicatie.”

“Praten met het Referee Department? Men nodigt ons wel altijd uit. Enkel Hannes Van der Bruggen was op de laatste uitnodiging ingegaan, dacht ik. Maar dat stelt ook zo weinig voor: men toont drie regels die zouden veranderen en daarna praat men gezellig na bij een hapje en een drankje. Ik ben er ooit vaak geweest en was ook eens aanwezig om te zien hoe de scheidsrechters trainen en ik viel bijna omver.”

Vanhaezebrouck raakte duidelijk niet onder de indruk van die aanpak: “Als dat één van de veertien gemeenschappelijke trainingssessies moest voorstellen... Ondertussen zou dat ook wel al verbeterd zijn, maar toch. Tja, geen verwijt aan de refs hoor maar ik zie veel dingen die veel beter kunnen. Er worden teveel vermijdbare fouten gemaakt. Als een coach zoveel fouten maakt, staat hij op straat. En een speler zou uit de ploeg vliegen. Iedereen maakt wel eens fouten maar bij de VAR moet dat echt tot een minimum beperkt blijven. Enkel in twijfelgevallen kan het eens gebeuren maar als het helder is, kan het toch niet dat de VAR beweert dat er niets gebeurd is.”