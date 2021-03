Erdogan noemt commentaar van Biden op “killer” Poetin ongepast voor staatshoofd

De president van Turkije heeft het commentaar dat de Amerikaanse president Joe Biden woensdag over zijn Russische ambtgenoot gaf, als ongepast afgedaan. De uitspraak van Biden “past niet voor een staatshoofd”, zei president Recep Tayyip Erdogan vrijdag.

“Dat een staatshoofd zo’n opmerkingen maakt over een staatshoofd als dat van Rusland, is echt onaanvaardbaar en moeilijk te verteren”, zei Erdogan aan verslaggevers.

In een interview met ABC News had Biden instemmend geantwoord op de vraag of hij president Poetin als een “moordenaar” beschouwde. Poetin reageerde door de Amerikaanse president een “goede gezondheid” te wensen.

“Ik denk dat Mr. Poetin het nodige gedaan heeft door een heel, heel slim, erg schrander antwoord te geven”, zei Erdogan, die Poetin vaak een “goede vriend” noemt.

Dergelijke complimenten krijgen sommige Europese leiders niet van Erdogan. Zo gaf de Turkse president een tijd geleden te kennen dat de Franse president Emmanuel Macron zijn hoofd moest laten nakijken.