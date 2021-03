Achterstand van negentien punten geen item voor Frank Vercauteren: “Ik weet dat Club boven ons staat”

Met Club Brugge-Antwerp staan zondagmiddag de nummers 1 en 2 uit de Jupiler Pro League tegenover elkaar. Normaal een topper tussen twee titelpretendenten, maar door de kloof van negentien punten een clash die veel van haar waarde verloor. “Club verdient die eerste plaats. Met zo’n voorsprong ben je stukken beter dan de rest”, geeft ook Antwerp-trainer Frank Vercauteren toe.

“Jullie weten dat ik niet naar de tussenstand kijk”, gooide Vercauteren vrijdagmiddag tijdens zijn persbabbel nog eens op tafel. “Maar ik weet dat Club boven ons staat.(lacht)” En toch kan de Antwerp-coach niet om de kloof van negentien punten heen. “Zo’n voorsprong betekent dat je stukken beter bent dan alle anderen. Zij verdienen die eerste plaats. Om Club nog van de titel te houden, moet je al een serieus ‘reekske’ neerzetten. Da’s voor mij nu niet het uitgangspunt. Match per match zien we wel hoe hoog we nog geraken.”

Geen Seck en Mbokani

Sinds de promotie in 2017 kon de Great Old nog nooit iets rapen op Jan Breydel, dat sterker dan ooit voor de dag komt. “En toch trekken we met een goed gevoel naar Brugge”, vervolgde Vercauteren. “De voorbije weken kende Club moeilijke momenten. Tegen Kiev, Standard, de tweede helft in Charleroi, de eerste periode in Gent… Hoe ze echter met hun wisselspelers alsnog het verschil maakten in Gent, zei dan weer genoeg.”

Na de winst tegen KV Kortrijk (4-2) moet Vercauteren opnieuw sleutelen aan zijn ploeg. Seck en Mbokani zijn geschorst. “Het is vervelend dat je niet over een volledige selectie beschikt. Bovendien is niemand in de groep een kopie van Mbokani. We zullen een andere manier moeten vinden om in Brugge iets te rapen.” Is Vercauteren net als in de oefenmatch van vorige week vrijdag tegen Waasland-Beveren van plan om met vier achterin te spelen? “Dat zal ik in de krant wel lezen. (grijnst) Jullie komen toch te weten hoe we spelen. Of Butez zijn plaats onder de lat weer inneemt? Dat zullen we zondag zien. Binnenskamers is de beslissing genomen, maar voor de buitenwereld blijft ze nog even geheim.”

Internationals

Vrijdagmiddag maakte bondscoach Roberto Martinez zijn selectie Rode Duivels bekend. In de kern was er uiteindelijk opnieuw geen plaats voor Ritchie De Laet. Dat Vercauteren zijn vicekapitein niet moet afstaan, noemt hij geen voordeel. “Ik heb liever internationals dan geen internationals. Een speler voor de nationale ploeg afleveren, maakt een trainer trots. Martinez doet wat hij denkt te moeten doen.” Mbokani was opgeroepen voor DR Congo, maar zal na overleg met Antwerp niet naar zijn thuisland afreizen. “De nationale ploeg kan een bevrijding betekenen, even frisse lucht opsnuiven, dicht bij de familie. Nu hij blijft, kunnen we hem optimaal klaarstomen voor de seizoensfinale.” Vercauteren liet nog weten dat ook Refaelov in België blijft. Miyoshi, Seck en Hongla trekken wel naar hun vaderland. Beiranvand beslist zondag na de wedstrijd.