Bouwt Yves Vanderhaeghe voorsprong op leermeester Hein Vanhaezebrouck verder uit?

Wie trekt zondag in de Ghelamco Arena aan het langste eind? AA Gent of Cercle Brugge? Of moeten we zeggen Hein Vanhaezebrouck of Yves Vanderhaeghe? Vooral Cercle heeft nu punten nodig en voor Yves Vanderhaeghe zou een zege ook betekenen dat hij van hun onderlinge duels er plots twee meer zou gewonnen hebben dan zijn ex-leermeester. Het zou dan 9-7 worden.

Voor wie er nog zou aan twijfelen: AA Gent-Cercle Brugge van zondagavond is meer dan een doorsnee duel tussen een Oost-en een West-Vlaamse club. Bij Cercle lopen ze alvast op de toppen van hun tenen. Er is vooreerst de strijd tegen de degradatie waarin Cercle in de resterende vier matchen in principe nog zes punten nodig heeft. De motivatie is groter dan ooit tevoren en dat is dankzij Michel Louwagie. De Gentse manager vroeg zich eerder deze week af wat dan wel het nut mag zijn van B-ploegen van Monaco, Brighton en Leicester in 1A? Bij Cercle namen ze de sneer niet in dank af en in de Ghelamco kunnen ze nu al maar beter hun borst nat maken.

Maar Gent-Cercle is nog zoveel meer. Een prestigeduel ook tussen Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe. De Gentse coach maakte zijn Brugse collega destijds bij Kortrijk wegwijs in het trainersvak. Zondagavond is het ook al de negentiende keer dat ze tegenover mekaar staan. Drie keer eindigde hun onderling duel onbeslist en tot eind vorig jaar stond het qua overwinningen 7-7. Toen nog niet vermoedend dat hij een maand later zou ontslagen worden, won Vanderhaeghe op tweede Kerst nog met Kortrijk tegen Gent waar Vanhaezebrouck intussen weer op de bank zat. De voorlopige stand is dus 8-7 in het voordeel van Vanderhaeghe en hij wil er dit weekend alles aan doen om er 9-7 van te maken.

Derde keer op rij?

Zijn ex-club Gent kan de Roeselaarse trainer van Cercle dan in elk geval als een zwart beest beginnen beschouwen. Als groen-zwart zondagavond wint zou het namelijk al de derde keer zijn dit seizoen dat Gent verliest tegen Vanderhaeghe. Op de tweede speeldag vorige zomer ging hij ook al met Kortrijk winnen in de Ghelamco. 1-2 werd het toen en de nederlaag werd de toenmalige Gentse trainer Jess Thorup zelfs fataal.

“Voor die statistieken koop ik niks, het zal op het veld moeten gebeuren”, beseft Vanderhaeghe. Op Somers en Koshi na kan hij op een fitte kern rekenen. Denkey is verlost van zijn teenprobleem, na enige rust moet ook Hotic fit raken. Zaterdagmiddag is de laatste training gepland en zondag kort na de middag komt de groep samen in Oostkamp om in de vooravond naar Gent te rijden.

De jonge spits Olivier Deman beleefde een topweek. Hij kreeg eerder deze week een nieuw contract en werd gisteren ook opgeroepen voor de nationale beloften. Strahinja Pavlovic (Servië) en Franck Kanouté (Senegal) ontvingen ook oproepingsbrieven voor hun nationale ploeg. Voor de rest van de kern staan oefenmatchen gepland tegen Deinze (op donderdag) en Club NXT (op vrijdag).