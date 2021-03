Oppositie niet mals voor voormalig-premier Sophie Wilmès in coronacommissie : “Ook vandaag geen kapitein op het schip gezien”

“Er was geen kapitein op het schip, en ook vandaag heb ik geen kapitein gezien.” De oppositie was vrijdag niet mals over de rol van voormalig premier Sophie Wilmès tijdens de coronacrisis vorig jaar. “Ook de gemeenschappen hadden bevoegdheid. Naar elkaar wijzen, houdt geen steek”, was het antwoord bij de meerderheid.

Voormalig premier Sophie Wilmés kwam vrijdag in de coronacommissie van de Kamer uitleg geven over het beheer van de coronacrisis. De regering Wilmès kreeg in maart tijdelijk volmachten om de crisis aan te pakken. Sophie Wilmès werd zo zes maanden lang een volwaardige premier om het coronabeleid uit te tekenen, met de zegen van de tien partijvoorzitters en de fractieleiders in de Kamer.

“Ik ben toch wat teleurgesteld”, opende N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter, nadat de voormalige premier haar uitleg had afgerond. “U verwijst naar uw collega’s, maar u was premier. Ik mis leiderschap. We hebben al heel wat zaken gehoord in deze commissie. Velen hadden het over een gebrek aan leiderschap en vooruitziendheid, ‘niemand zag het bredere plaatje, er was geen kapitein op het schip’. Ook vandaag heb ik geen kapitein gezien, maar veel eerder een toerist die op de kade staat en kijkt hoe het schip aan het zinken is.” “U vertelt dit als een privilegieerde toeschouwer in plaats van een orkestleider”, zei ook Yngvild Ingels (N-VA).

Een zelfde geluid bij de PVDA: “U heeft twee uur lang een lijst van excuses gegeven. Ik hoorde geen fundamentele vraagstelling van de modus operandi”, dixit Sofie Merckx. “U heeft veel gesproken, maar weinig gezegd”, zei ook Barbara Pas (Vlaams Belang). “Ik mis een verklaring waarom bepaalde beslissingen genomen zijn. Er is geen enkel schuldbesef. Ik pleit voor ernstige zelfreflectie. U gebruikt de Belgische constructie als een excuus.”

De MR, de partij van Wilmès wees er vrijdag op dat tijdens de regering van Wilmès ook andere deelstaten aan het roer zaten van het schip. “Dat schip moet nog altijd door de storm. Er zijn fouten begaan en er zullen fouten blijven begaan worden. Het belangrijkste is dat je groter uit de crisis komt.” “Het is een collectief falen en naar elkaar wijzen, houdt geen steek”, voegde Jasper Pillen (Open Vld), daar aan toe. Die benadrukte dat Wilmès een premier van lopende zaken was. Pillen had het, net als Nawal Farih (CD&V) over een “volledige en serene” uitleg.

“Heeft men u wel de ruimte gegeven om de boot te beheren”, vroeg Marie-Colline Leroy (Ecolo), zich af. “Hebben al die mensen die vrouwelijke premier laten doen? “ “Niemand kan zeggen dat hij de crisis beter zou hebben aangepakt. Het is altijd comfortabeler om toeschouwer te zijn”, zei Hervé Rigot (PS). “De gebeurtenissen lezen met wat we tegenwoordig weten, zou intellectueel oneerlijk zijn.”

Toch bleven vrijdag ook bij de meerderheid heel wat andere vragen onbeantwoord. Zo stelde Barbara Creemers (Groen) zich vragen bij de aanvankelijke aanbevelingen over de mondmaskers aan het begin van de crisis. En volgens Karin Jirofléé (sp.a) blijven ook over het begin de crisis nog veel vraagtekens. Tijd om op al die vragen te antwoorden had voormalig premier Wilmès echter niet. Omdat zij als vicepremier in de huidige federale regering vrijdag werd verwacht op het Overlegcomité, moest zij de coronacommissie om 15 uur verlaten.