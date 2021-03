Thierry Witsel neemt voortouw in strijd tegen racisme

Thierry Witsel wil een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen racisme en onverdraagzaamheid. De 52-jarige Waals gedeputeerde (PS) en vader van Rode Duivel Axel Witsel richtte daarvoor “Stop Racism In Sport” op”. Axel Witsel en bokster Sanae Jah zijn er de peters van.

De op Martinique geboren Thierry Witsel kreeg zelf vaak met racisme te maken. “Het is aanwezig in de samenleving en breidt zich uit naar de sport. Ik heb het als kind meegemaakt en tien jaar terug werd ik er in het zaalvoetbal nog mee geconfronteerd.”

Verscheidene organisaties die strijden tegen racisme sluiten zich bij het project van Witsel aan. “Want racisme on onverdraagzaamheid zijn een realiteit in de samenleving en in de sport, ook in de amateursport. zegt Unia-directeur Patrick Charlier. “Drie kwart van de vier dossiers die we openen zijn aan voetbal gerelateerd. “.

“Stop Racism in Sport” rekent op de medewerking van de sporters, professioneel en amateurs, en vraagt ook de steun van het grote publiek. Zaterdag, op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, zal sporters en burgers gevraagd worden een charter te ondertekenen waarin elke vorm van verbaal of fysiek geweld, omwille van iemands afkomst of overtuigingen ,veroordeeld wordt.