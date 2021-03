TikTok-sterren Celine en Michiel krijgen eigen attractie in Plopsaland

Opvallend nieuws uit Plopsaland De Panne, waar TikTok- en Youtube-sterren Celine en Michiel een eigen attractie zullen krijgen. Dat bevestigt CEO Steve Van den Kerkhof aan onze redactie nadat de gespecialiseerde website Looopings eerder al het nieuws bracht.

Het gaat om een opfrissing van de Rox-flyer. Een hoge schommel die al sinds 2005 in het park staat en die eerst de Springflyer heette. “De attractie was eigenlijk gemodelleerd rond de Ketnetreeks Rox”, vertelt Steve Van den Kerkhof. “Maar die reeks is nu al een tijdje afgelopen, dus was er wel ruimte voor iets anders. Daar is dan de samenwerking met Celine en Michiel uit voortgekomen.”

Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. Foto: DBA

De aankleding van de attractie krijgt dus een update. “Het was de favoriete attractie van Celine en Michiel”, gaat Van den Kerkhof verder. “De bedoeling is nu dat we het thema wat aanpassen en dat er vooral op het plein voor de attractie heel wat te beleven zal zijn rond Celine en Michiel. Zij zullen er een aantal TikTok-challenges bedenken, die de wachtenden dan kunnen nadoen en zelf ook op TikTok plaatsen. Zo krijgt de attractie ook online zichtbaarheid.”

De attractie zou deze zomer openen. Over de financiële deal achter de samenwerking, wil Van den Kerkhof niets zeggen. Er staan ook geen andere samenwerkingen zijn met influencers of TikTokkers gepland. Al zou Nathan Vandergunst – op Youtube bekend als Acid en vorig jaar nog verwikkeld in een ruzie met Celine en Michiel – dat misschien wel graag anders zien. Hij postte vrijdagnamiddag al grappend op Twitter dat hij graag Acid The Ride zou zien in het park, in plaats van Annubis The Ride.