Man (39) wil bejaarde Aziatische vrouw (76) aanvallen maar krijgt zelf een stevig pak rammel

Een Amerikaan zit in de cel omdat hij woensdag zonder aanleiding twee bejaarde mensen van Aziatische afkomst aanviel in San Francisco. Steven Jenkins (39) sloeg eerst een 83-jarige man alvorens hij de 76-jarige Xiao Zhen Xie in het vizier kreeg. Het kranige omaatje verweerde zich echter dapper en sloeg van zich af met een plank. Jenkins werd naar het ziekenhuis gebracht en vloog daarna achter tralies. Over zijn motief heeft de politie nog geen info vrijgegeven.