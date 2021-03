Smeekbede om onderwijspersoneel eerst te vaccineren klinkt steeds luider, maar Vandenbroucke en Beke houden been stijf

In de onderwijswereld weerklinkt de roep steeds luider om het onderwijspersoneel zo snel mogelijk te vaccineren. Het aantal besmettingen bij kinderen en jongeren zit serieus in de lift en iedereen wil toch per se de scholen openhouden? Maar zowel federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) als Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) houdt voorlopig het been stijf.