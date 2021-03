De Deense regering scherpt haar restrictieve integratiebeleid verder aan. Met ‘preventiegebieden’ wil ze voorkomen dat er ‘parallelle maatschappijen’ ontstaan. Concreet mogen er over tien jaar geen buurten meer bestaan waar meer dan 30 procent van de inwoners ‘niet-westerse’ roots heeft.

“Als talrijke ‘niet-westerse’ migranten en hun nakomelingen zich in bepaalde wijken vestigen, neemt het risico toe dat er religieus of cultureel parallelle samenlevingen ontstaan”, staat in de controversiële ...