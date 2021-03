Luik zet zich schrap voor nieuwe straatrellen

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Luik vreest dat het zaterdag opnieuw een dag vol rellen en straatgeweld wordt tussen politie en herrieschoppers. Tientallen oproepen in die zin worden op sociale media druk gedeeld. De politie heeft alvast een speciaal interventieplan uitgedokterd.

“Wil je opnieuw een betoging zoals zaterdag, deel dit bericht dan zo veel mogelijk. Zelfde plaats zelfde uur, 14.30 uur St-Lambertplein”. Of nog: “Zij (de politie, nvdr.) hebben kasseien mogen vreten en het is nog niet gedaan. Deel 2 volgt nu zaterdag.” Die en tientallen andere berichten van dezelfde aard baren de stadsdiensten en de Luikse politie zorgen. Korpschef Christian Beaupère bevestigt bij onze collega’s van Sudpresse dat de politie dan ook een speciaal interventieplan op het getouw heeft gezet om te voorkomen dat de situatie straks voor de tweede zaterdag op rij uit de hand zou lopen.

Speciale taskforce

Voor de Luikenaars is het na vorige zaterdag immers welletjes geweest. Toen werd het St-Lambertplein, het hart van de Vurige Stede, door een 300-tal actievoerders tijdens een bijzonder brutale confrontatie met de politie tot een waar slagveld herleid. Straatmeubilair en winkels werden vernield en de confrontatie met de ordediensten was zo hevig, dat meer dan dertig politiemensen gewond raakten, van wie er vijf in het ziekenhuis moesten verzorgd worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft Luik dan ook op de lijst van deelnemende politiediensten gezet voor een speciale “taskforce”, new way of protesting, die de aanpak van dergelijke rellen door de politie moet optimaliseren. “Het probleem voor de ordediensten is immers dat die protestacties geen gestructureerde leiding hebben waarmee de politie de dialoog kan aanknopen. Bovendien passen de deelnemers zich tijdens de confrontatie via sociale media aan het optreden van de politie aan om aan controle te ontsnappen”, zei de minister tijdens een bezoek aan de Luikse politie.