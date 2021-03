Myanmarese militair dwingt man op knieën over straat te kruipen

Ooggetuigen hebben een video kunnen maken van het geweld en de vernederingen die de Myanmarese politie en militairen gebruiken. Een agent dwingt een man, om redenen die niet duidelijk zijn, om op de knieën te kruipen. Niet veel later wordt de man in elkaar geslagen door andere agenten.

De man die het tafereel op beeld kon vastleggen, wenst anoniem te blijven. “Dit is de eerste keer dat ik zulke mishandelingen met mijn eigen ogen zag. Ik ben boos en voel me hopeloos”, zegt de man. Begin februari pleegde het leger een staatsgreep in het land. Regeringsleider Aung San Suu Kyi wordt vastgehouden en duizenden mensen komen al wekenlang op straat.

De militairen en de politie drijven het geweld intussen steeds verder op. Ze gebruiken verschillende tactieken om het protest in de kiem te smoren, maar voorlopig zonder al te veel succes. De protesten blijven over het hele land uitbreken. In totaal zijn er al 233 dodelijke slachtoffers gevallen.

