Nu is ook Meghan-lookalike (38) de pineut: “Zo veel haat, verbijsterend”

Het leek aanvankelijk een droombaan: optreden als lookalike van Meghan Markle en op die manier grof geld binnenharken. In een wereld zonder corona had de Britse Sarah Mhlanga er allang haar normale baan voor opgezegd. Maar sinds het geruchtmakende Oprah-interview van Harry en Meghan vreest Sarah voor haar lucratieve klussen en heeft ze er zelfs vijanden bijgekregen.

Het begon allemaal toen Sarah Mhlanga (38) uit Manchester een bezoekje bracht aan de Ikea. Meghan was op dat moment, naast actrice, nog ‘slechts’ de vriendin van prins Harry. Het was een tijd waarin de hertogin van Sussex weinig kwaad kon doen. Iedereen was vooral in de ban van de Suits-ster die niet alleen Harry’s hart, maar ook die van vele fans in Amerika en Groot-Brittannië had veroverd.

Ook Sarah was een fan. “Ik bewonder Meghan om haar sterke karakter, haar oprechte liefde voor Harry en haar warmte en vriendelijkheid tegenover het publiek, de gemeenschap en de kinderen”, vertelde ze eerder al eens aan Manchester Evening News.

Toen een medewerker van het Zweedse meubelenwarenhuis opmerkte dat ze erg op Meghan Markle leek, was Sarah nog niet echt onder de indruk. Maar een maand later zag de wereld er compleet anders uit. “Harry en Meghan gingen zich verloven”, herinnert Sarah zich in Closer Magazine. “En nadat er in de krant een artikeltje was verschenen over mij, werd ik overspoeld. Aanbiedingen voor klussen stroomden binnen. Van feestjes met een koninklijk thema tot openbare optredens, promoties en tv-optredens. Het werd een gekkenhuis.”

Nummer 1 in Engeland

In de aanloop naar de royal wedding stond haar telefoon dan ook roodgloeiend en ze dacht er zelfs over na haar ‘normale’ baan maar op te zeggen. “Ik had geen idee dat je geld kon verdienen met het feit dat je op iemand lijkt.” Sarah is bovendien, net als haar idool, actrice. “Het spelen van Meghan werd gaandeweg mijn tweede natuur.”

Om dat te perfectioneren, heeft Sarah intussen een kast “vol met Meghan-kleren” en bestudeerde ze beeldmateriaal van de hertogin zodat ze haar gezichtsuitdrukkingen en de kleine tics die ze heeft, tot in detail kan imiteren. “Er wordt van mij gezegd dat ik de nummer één Meghan-lookalike ben in Engeland.”

Sarah Mhlanga werd ‘ontdekt’ in de Ikea. Foto: rr

“Oorlog” begonnen

Maar of Sarah daar nu nog blij mee moet zijn? De verhoudingen veranderden al toen Harry en Meghan het Britse koningshuis vorig jaar vaarwel zeiden. De eerste haatberichten kwamen binnen. Ook zorgden de coronamaatregelen ervoor dat de klussen terugliepen.

En toen kwam twee weken geleden het explosieve interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey. De Amerikaanse beschuldigde iemand van de koninklijke familie van racisme, zonder daarbij een naam te noemen. Die uitspraak – “er waren zorgen over de huidskleur van Archie” – deed het Britse koningshuis op zijn grondvesten schudden. Ook de claim van Meghan dat ze geen enkele steun kreeg vanuit Buckingham Palace toen ze kampte met zelfmoordgedachten, hakte erin.

De controversiële tv-persoonlijkheid Piers Morgan maakte vervolgens in de show Good morning Britain gehakt van Meghan. Hoewel er al snel meer dan veertigduizend klachten binnen binnenstroomden en zijn tirade leidde tot zijn vertrek bij de Britse ochtendshow, kiezen veel Britten partij voor Morgan. Meghan heeft hun koningshuis verraden, zo wordt er gedacht. De Amerikaanse zou “een oorlog zijn begonnen”.

Bokszak

Ook voor lookalike Sarah pakt dat alles desastreus uit. Onmiddellijk na het interview begonnen de haatreacties toe te nemen. “Die mensen die denken dat Meghan een strijd voert tegen de royals, kunnen háár niet bereiken en dus gebruiken ze mij als bokszak. Ik zou aandacht zoeken en moet me, volgens hen, schamen dat ik Meghan ‘vertegenwoordig’. Ze noemen haar ‘de meest gehate vrouw ter wereld’. En volgens sommigen verdien ik het om net als haar kapotgemaakt te worden als ik zo doorga.”

Het kwetst Sarah niet alleen, ze is ook bang dat het op een gegeven moment effect zal hebben op haar werk. “Straks willen mensen me niet meer inhuren. Ik snap niet dat men zo veel haat kan voelen voor iemand die ze nooit hebben ontmoet. Verbijsterend.”

Overigens zijn er wel meer vrouwen die meer of minder op Meghan lijken en daar een dagbesteding van hebben gemaakt. Al levert het hen niet per se wat op. Zo kopieerde de Mexicaanse Linda Martinez al vijftig keer een look van Meghan en gaf ze zelfs achthonderd dollar uit om dezelfde jas als haar idool te verkrijgen. Ook de Amerikaanse Akeisha Land verdient er amper geld mee, maar kan wel rekenen op de nodige aandacht sinds haar Instagram-volgers ontdekten dat ook zij ‘sprekend’ op Meghan lijkt.