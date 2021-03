Noorse premier overtreedt eigen coronamaatregelen

In Noorwegen zit het spel op de wagen nadat is gebleken dat premier Erna Solberg haar eigenhandig opgestelde coronaregels niet naleefde.

De premier organiseerde in februari in het populaire Noorse skistation Geilo een feestje voor haar 60ste verjaardag. Daarbij kwamen de eerste avond dertien van haar familieleden samen, wat niet is toegelaten. Solberg – weliswaar niet aanwezig die eerste avond – bleek bovendien de volgende dag samen met dertien andere mensen aanwezig in het gehuurde appartement, waar ze sushi aten. Ook toen bleken meer mensen aanwezig dan toegelaten volgens de in Noorwegen geldende preventiemaatregelen.

Solberg, al sinds 2013 premier, kijkt tegen verkiezingen aan en heeft zich intussen uitgebreid verontschuldigd: “ik begrijp dat mensen boos en geschrokken zijn, zeker diegenen die de regels strikt volgen en de voorbije weken of maanden belangrijke gezinsactiviteiten en -momenten hebben uitgesteld naar een latere datum ”, aldus Solberg. “Ik dacht de coronaregels te kennen, maar blijkbaar ken ik de regels niet voldoende”, excuseerde de Noorse eerste minister zich.

Coronaboete

De Noorse politie onderzoekt de zaak. De kans is er groot dat zij straks een coronaboete krijgt. In Noorwegen wordt gevreesd dat het voorval de motivatie bij de burgers om de regels te blijven volgen, onderuit haalt. Solberg had net nog iedereen opgeroepen om tijdens de volgende schoolvakantie niet naar het buitenland te reizen. “Diegenen die de regels opstellen, moeten ze ook naleven. Dit had niet mogen gebeuren”, zegt minister Bent Hoie, de Frank Vandenbroucke van de Noorse regering.

Noorwegen is slechts beperkt getroffen door het coronavirus. Op een bevolking van 5 miljoen zijn er totdusver zo’n 650 Noren aan het virus overleden. Ter vergelijking: Vlaanderen – met 6,6 miljoen inwoners – betreurt vandaag meer dan 11.600 overlijdens.