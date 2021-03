Turkije beschuldigt Griekenland ervan migranten vast te binden en in zee te werpen

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu heeft ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van de Griekse kustwacht. De Turkse kustwacht heeft ‘s nachts vluchtelingen uit het water gehaald die door de Grieken met gebonden handen in zee zouden geworpen zijn, tweette minister Soylu vrijdag.

Volgens minister Süleyman zou de Griekse kustwacht zeven migranten geslagen hebben. Daarna zouden de Grieken hen ontdaan hebben van hun bezittingen en hun handen met plastic boeien vastgebonden hebben om hen zonder reddingsvesten of reddingsboot in zee achter te laten. Dat zegt hij op Twitter. Daar deelde hij eveneens een video van de vermeende reddingsactie, waarin één van de naar verluidt geredde vluchtelingen over het incident vertelt: hij zou door de Griekse kustwacht gearresteerd zijn op het eiland Chios, twee dagen nadat hij vanuit Turkije de Egeïsche Zee was overgestoken.

Het Franse persagentschap AFP geeft aan dat het niet in staat was die beweringen te verifiëren.

Drie doden

Eén vluchteling zou dood teruggevonden zijn, twee anderen zouden gered zijn, nog vier anderen zouden vermist zijn, aldus het Duitse persagentschap DPA. Volgens AFP meldde de Turkse kustwacht in een verklaring dat het drie mensen had gered en drie levenloze lichamen had gevonden in de Egeïsche Zee. Turkse media berichtten over drie doden.

Griekenland heeft vooralsnog geen commentaar gegeven. De Griekse kustwacht is herhaaldelijk beschuldigd van het illegaal terugsturen van migranten die vanuit Turkije Griekenland proberen te bereiken, maar verwerpt die beschuldigingen. De Egeïsche Zee is een van de belangrijkste routes die door migranten worden gebruikt om illegaal naar Europa te reizen.