Omstreden capaciteitstarief voor gezinnen en kmo’s met half jaar uitgesteld

Er is uitstel in de maak voor het zogenoemde capaciteitstarief, dat wordt berekend op basis van uw piekverbruik aan elektriciteit. De Vlaamse energieregulator Vreg wil de invoering van het tarief met een half jaar uitstellen. De organisatie waarschuwt wel dat wanneer netbeheerder Fluvius er dan nog niet in slaagt het tarief uit te rollen, die een miljoenenboete riskeert.