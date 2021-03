Mexico: dertien agenten en medewerkers procureur gedood bij hinderlaag tegen veiligheidskonvooi

Minstens dertien politieagenten en medewerkers van het bureau van de procureur-generaal zijn donderdag in Mexico gedood bij een hinderlaag van een bende in de centrale deelstaat Mexico, de meest bevolkte van het land. Dat hebben het Secretariaat voor de veiligheid en het bureau van de procureur-generaal gemeld.

De aanval vond plaats in een wijk van de gemeente Coatepec Harinas, terwijl het konvooi bezig was met operaties tegen gewapende groepen die in het gebied opereerden, geven dezelfde bronnen aan.

“Op dit moment weten we dat vijf politieagenten en acht medewerkers van het bureau van de procureur-generaal bij deze laffe aanval om het leven zijn gekomen”, luidt het in een gezamenlijk persbericht.