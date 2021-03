De Belgische vrouw die AstraZeneca controleerde in opdracht van Europa: “Vijf dagen tijd voor het werk van een maand”

Dat we met een gerust hart verder kunnen vaccineren met AstraZeneca, heeft Europa te danken aan een Belgische vrouw. Jamila Hamdani is haar naam. Vanuit Brussel leidde ze de voorbije dagen een team dat minutieus controleerde of de gemelde bloedklonters bijwerkingen waren van het vaccin, of toeval. “Het was intens, maar ik ben blij dat het gelukt is.”