Marc Van Ranst ontgoocheld na Overlegcomité: “Dit is te weinig om serieus te zijn”

Viroloog Marc Van Ranst is niet mals voor de beslissingen van het Overlegcomité.

“Het is duidelijk dat deze maatregelen onvoldoende zijn”, zegt hij bij VTM Nieuws. “Eigenlijk zou er nog een deel twee moeten komen. Er is eigenlijk beslist om niets te beslissen. Ik vrees dat we hier maandag opnieuw zullen staan. Het is niet moeilijk om te garanderen dat dit een verslechtering van de situatie niet zal tegenhouden. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het wordt om de maatregelen te nemen die wel nodig zijn.”

“Als je maatregelen wil nemen, dan moet je ze nu nemen”, zegt hij nog. “Anders is het te laat. Dit is een strategie van hoop. Hopen is niet verkeerd, maar als het nu alsnog verkeerd loopt, rest ons alleen de mogelijkheid van een harde lockdown. Dit is een gevaarlijke strategie, ik had gehoopt dat ze harder zouden ingrijpen.”

