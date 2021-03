REACTIES. “Alles wijst erop dat wij onze kampen zullen moeten annuleren” - “Veel jeugdbewegingen zullen werking moeten stopzetten”

Sporta, de organisator van verschillende sportkampen in ons land, begrijpt niet dat jeugdkampen in de paasvakantie maar met 10 kinderen en enkel buiten mogen worden georganiseerd. “Ik snap die gedachtegang niet, het is praktisch onmogelijk om op zo’n korte termijn nog te schakelen. Alles wijst erop dat wij onze kampen zullen moeten annuleren”, aldus algemeen directeur Jo Schreurs. Ook jeugdverenigingen reageren ontgoocheld, al tonen ze ook begrip.

Normaal gezien ging vanaf 1 april het zogenaamde buitenplan in werking, waarbij onder meer jeugdkampen in bubbels van 25 mochten plaatsvinden, zelfs met overnachting. Voorwaarde was dat deelnemers aan het begin en het einde van het kamp een sneltest lieten afnemen. Door de stijgende coronacijfers heeft het Overlegcomité vrijdag beslist om die beslissing terug te schroeven. Jeugdkampen mogen nog doorgaan, maar wel met 10 kinderen en zonder overnachtingen.

OVERZICHT. Dit besliste het Overlegcomité: geen versoepelingen, verstrengingen voor jeugdkampen en op treinen, testen op het werk

“Dit is onbegrijpelijk en we zijn zwaar ontgoocheld”, aldus Jo Schreurs, algemeen directeur van Sporta, dat in de paasvakantie kampen organiseert voor ruim 2.000 kinderen. “We konden perfect veilig werken met die sneltests voor en na het kamp. Nu lopen we weer het risico dat kinderen gaan moeten thuisblijven en zullen rondhangen bij vrienden of worden opgevangen door grootouders. Daardoor stijgt de kans op besmetting net, terwijl ze op kamp veilig konden spelen.”

Paaskampen

De beslissing heeft bovendien ook een serieuze impact op de organisatie van de paaskampen. “Dit krijgen wij gewoon niet meer gebolwerkt, twee weken voor de start van de paasvakantie. Bubbels van 10 vragen meer monitoren, we moeten meer sanitair regelen. En wat bijvoorbeeld met turn- en kleuterkampen? We kunnen die kinderen toch niet hele dagen buiten laten bij regen of koude temperaturen? Maandag zullen wij een finale beslissing nemen, maar het lijkt erop dat wij al onze kampen zullen moeten annuleren”, klinkt het verder.

De organisatie benadrukt wel dat ouders hun kinderen dan later dit jaar naar het kamp kunnen sturen of dat ze een voucher kunnen krijgen die tot eind volgend jaar bruikbaar is. Moest de organisatie dan nog niet lukken, krijgen zij het bedrag van het kamp terugbetaald.

Jeugdbewegingen teleurgesteld

Ook de jeugdbewegingen in ons land reageren teleurgesteld op het feit dat de regering de pauzeknop induwt voor het buitenplan. “Dit is een nieuwe schok van teleurstelling voor leden en leiding, die na de recente hoopvolle berichten net uitkeken naar meer”, aldus Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “De terugschroeving van 25 naar 10 deelnemers vraagt een zoveelste herschaling van de organisatie.”

Ook Chirojeugd Vlaanderen reageert teleurgesteld en hekelt dat de besluitvorming laat komt. “Veel groepen zullen hierdoor mogelijk hun werking moeten stopzetten, want de afgelopen maanden is al gebleken dat het op organisatorisch vlak moeilijk was voor veel jeugdbewegingen”, zegt woordvoerder Niels De Ceulaer.

Begrip

De jeugdbewegingen hebben wel begrip voor de maatregelen en benadrukken dat het niet aan hen is om te twijfelen aan de expertise van experten en virologen. “Als de huidige evolutie een herziening van de maatregelen vraagt, zetten wij ons daar voluit mee achter”, aldus Van Reusel. Scouts en Gidsen Vlaanderen is verder wel tevreden dat de jeugdbewegingen toch het vertrouwen krijgen om binnen de gestelde context activiteiten aan te bieden.

Het belangrijkste voor de jeugdbewegingen is nu om perspectief op de zomer te bieden, waarin de grotere kampen op het programma staan. “Wij rekenen er echt op dat we als sector mee aan tafel mogen zitten, want dit is geen eindpunt. Er zal werk nodig zijn voor de komende maanden, de klok tikt. We moeten nu al durven beginnen denken aan de zomer om de kinderen, die ongetwijfeld teleurgesteld zijn nu, vooruitzicht te bieden”, besluit Van Reusel.