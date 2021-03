Amerikaans buitenlandminister Blinken: “China vormt bedreiging voor wereldwijde stabiliteit”

Verschillende Chinese acties vormen een bedreiging “voor onze op regels gebaseerde orde, die de stabiliteit in de wereld waarborgt”. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken donderdag laten verstaan bij de start van een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoten.

In Alaska vindt een tweedaagse bijeenkomst plaats tussen Blinken en hoge afgevaardigden van Peking. Het gaat om de eerste ontmoeting tussen de twee regeringen op hoog niveau sinds Joe Biden in januari aantrad als president van de VS. Uit China komen de hoogste politicus voor het buitenlandse beleid van de communistische partij, Yang Jiechi, en de minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, die in het machtsapparaat ondergeschikt is aan Yang.

Tijdens de bijeenkomst zal onder meer de “diepe bezorgdheid” van de VS over de Chinese acties in Xinjiang aan bod komen, zo beklemtoont Blinken. Washington beschuldigt Peking ervan daar een genocide tegen de Oeigoeren te begaan. Daarnaast zullen ook “Hongkong, Taiwan, de cyberaanvallen tegen de VS en de economische dwang op onze bondgenoten” worden besproken, zo klinkt het nog.

“Al deze daden vormen een bedreiging voor onze op regels gebaseerde orde, die de stabiliteit in de wereld waarborgt. Daarom zijn dit niet alleen binnenlandse aangelegenheden, en voelen wij ons verplicht daarover te praten”, klinkt het nog.

Hij benadrukt wel dat hij geen conflict wil met China, maar openstaat voor “harde concurrentie”.

China: “Amerikaanse inmenging”

De Chinese vertegenwoordiger Yang Jiechi benadrukte in zijn verklaring dan weer dat Peking “fel gekant is tegen de inmenging van de VS in de binnenlandse aangelegenheden van China”. Er werd onder meer verwezen naar de sancties die de VS daags voor de ontmoeting hadden ingesteld, wegens de hervormingen van het kiesrecht in Hongkong. “Dat is niet hoe je gasten verwelkomt”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi.

Voorts riep Yang Jiechi de VS ook op om afstand te nemen van de “Koude Oorlog-mentaliteit”. Hij verwijt de VS dat ze “hun eigen democratie” aan de rest van de wereld willen opdringen.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP