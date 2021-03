Belangrijk nieuws voor België, Nederland en Duitsland: FIFA-Congres beslist voortaan ook over toewijzing WK voor vrouwen

De organisatie voor het WK voetbal bij de vrouwen wordt voortaan, net als bij de mannen, toegekend door het FIFA-Congres. Dat is het hoogste orgaan van de Wereldvoetbalbond. Die beslissing heeft ook gevolgen voor België, Nederland en Duitsland, die samen kandidaat zijn voor het WK in 2027.

“Dit is een belangrijke beslissing die we al veel eerder hadden moeten nemen”, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino vrijdag op een persconferentie. “Het is gewoon logisch dat de hele wereld kan meestemmen over de toewijzing van een WK, zowel bij de mannen als de vrouwen.” Tevoren werd de beslissing op een lager niveau genomen. In het Congres zijn alle 211 leden van de FIFA stemgerechtigd.

Het eerstvolgende WK voor vrouwen dat moet worden toegewezen, is dat in 2027, waarvoor België, Nederland en Duitsland samen kandidaat zijn. Het WK van 2023 is al toegewezen aan Australië en Nieuw-Zeeland.