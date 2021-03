Maandag beursdag: deze bedrijven vertrekken uit de Bel-20 en dit zijn de nieuwkomers

Maandag zal de Brusselse beursindex er, naar jaarlijkse traditie, iets anders uitzien: de Bel-20 wuift dan beeldvormingsspecialist Barco en bankgroep ING uit. Hoogspanningsnetbeheerder Elia en chipontwikkelaar Melexis nemen hun plaatsje in. Een notering in de Bel-20 zorgt voor meer bekendheid en dus voor meer aandacht – en vaak ook een hogere waardering – van investeerders.

Elia beleeft maandag zijn comeback in de Brusselse beursindex. De beheerder van het Belgische hoogspanningsnet maakte in maart 2012 al eens zijn opwachting in het kransje van steraandelen, maar moest ...