De pitbull van Biden toont zijn tanden: “Het is nooit een goede gok om tegen Amerika te wedden”

“Het is nooit een goede gok om tegen Amerika te wedden.” Die waarschuwing had de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (58) in Alaska voor Chinese regeringsleden. Blinken, die wel eens het alter ego van president Joe Biden wordt genoemd, heeft de voorbije dagen de hakken in het zand gezet. Hij zei eerder dat China bedwingen de grootste geopolitieke uitdaging van deze eeuw is. De halve Europeaan rekent daarvoor op de Europese partners, maar hij zal wel wat haast moeten maken.