Psychologe doet oproep aan overheid: “Mensen hebben afleiding nodig om het hoofd boven water te houden”

De overheid moet dringend werk maken van een vaardigheidsplan waarmee mensen leren hoe ze zelf op zoek kunnen gaan naar kleine momenten van geluk en ontspanning om de pandemie het hoofd te bieden. Dat zegt Elke Van Hoof, klinisch psychologe van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ook bedrijven moeten voor hun werknemers een goed welzijnsplan opstellen, iedereen moet verkenner worden voor zijn eigen collega’s en erover waken dat anderen het hoofd boven water blijven houden.

Het uitstellen van bepaalde aangekondigde versoepelingen zal voor veel mensen zeer zwaar zijn om te dragen. Door de pandemie kampt één op de vier mensen met overbelasting door stress, angst en onwelbevinden. Het exitplan en het perpectief dat daaraan gekoppeld was, gaf mensen veerkracht om de maatregelen nog eventjes strikt te volgen. Dat dit perspectief nu wegvalt, is een zware dobber.

“Vooral mensen met kinderen die jonger dan 12 zijn, zullen het uitblijven van versoepelingen tijdens de paasvakantie moeilijk vinden”, zegt Van Hoof. “Werkende ouders hebben vaak een gebrek aan opvang, en er zijn geen ontsnappingsroutes voor ouders én kinderen. De helft van de ouders zal zijn kind niet meer naar een kamp kunnen laten gaan door het verkleinen van de groepen van 25 naar 10 kinderen. We zijn een jaar geleden begonnen aan een sprint, maar dat is intussen een marathon geworden en eentje zonder zicht op de eindmeet. Normaal moet je je energie spreiden, maar dat gaat nu niet. Ik verwacht een nieuwe piek in het onwelbevinden van veel mensen.”

Vaardigheidstraining

Van Hoof roept de overheid op om dringend werk te maken van een vaardigheidstraining, zodat mensen leren om een zelfzorgplan te maken. “Mensen moeten leren om zelf kleine momenten van geluk en plezier te creëren en hun hersenen ook te verplichten om die bewust te zien. Echt tijd maken in de drukke planning om iets leuks te doen, hoe kort ook, en daarvan genieten. We hebben nood aan afleiding en ontsnappingsroutes, zo houden we het hoofd boven water. Je hebt discipline nodig om de maatregelen vol te houden, maar we hebben te weinig energie en dan lukt dat moeilijker. De overheid moet dat ‘team van 11 miljoen’ inzetten om op een laagdrempelige manier, zoals de gezamenlijke kerstshow op alle televisiezenders er eentje was, mensen weer wat veerkracht en afleiding te geven.”

Ook werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen, door hun werknemers te voorzien van een goed welzijnsplan op het werk. “Iedereen heeft een ‘oké-zone’. Alle collega’s kunnen mee waken over het feit dat de anderen in die ‘oké-zone’ zitten. En wanneer dat niet het geval is, is er eerst een goede set van do-it-yourself acties. Maar wanneer dit na 3 pogingen geen soelaas brengt, moet er een platform toegankelijk zijn waarbij mensen een doorverwijzing voor bijkomende hulp kunnen krijgen. Daarnaast moet de werkgever misschien zijn targets even aanpassen naar 75 procent, zodat we extra energie hebben om ons aan te passen aan weer een nieuwe situatie, zodat het weer haalbaar is voor hun werknemers en mensen daar energie uit halen. Detectie, connectie en activatie van de mensen is daarbij enorm belangrijk.”

Volgens Van Hoof was het te verwachten dat het exitplan nog voor onverwachte dingen zou komen te staan. “En dat zal nog gebeuren, daarom is het belangrijk dat we mensen wapenen met die vaardigheidstraining”, besluit ze.