Zo machtig zijn drugsbaronnen: topgangsters laten zelf rivalen op Interpol-lijst zetten

De macht van sommige Nederlandse drugsbaronnen blijkt zo groot dat ze in staat waren om rivalen op de Interpol-lijst van gezochte criminelen te plaatsen. Dat is gebleken uit onderzoek van de gehackte berichtendiensten EncroChat. Ook prominente Antwerpse criminelen werden op die manier internationaal geseind, zonder dat ons gerecht daartoe opdracht had gegeven.