Jeugdkampen paasvakantie massaal geannuleerd: veel ouders met de handen in het haar

Op twee weken van de paasvakantie moeten heel wat ouders op zoek naar opvang voor hun kinderen. Zowat alle jeugdorganisaties schrappen hun kampen, nadat het Overlegcomité hen vrijdag nog strengere regels oplegde.

Kazou, de jongerenwerking van de Christelijke Mutualiteiten (CM), trekt een streep door dertig kampen tijdens de paasvakantie, waar bijna 1.100 jongeren aan gingen deelnemen. “Wij organiseren kampen met overnachting. Op twee weken tijd is het compleet onmogelijk om daar ‘dagkampen’ zonder overnachtingen van te maken, bovendien in groepjes van niet meer dan tien deelnemers”, zegt een erg ontgoochelde Seppe Van Pottelbergh.

Ook Idee Kids annuleert met pijn in het hart alle kampen met overnachtingen, waar zo’n 1.000 kinderen voor waren ingeschreven. De organisatie heeft ook nog eens 5.000 inschrijvingen voor dagactiviteiten. “Daar is nog geen beslissing over gevallen. Maar de voorwaarden die we nu door het overlegcomité krijgen opgelegd – bubbels van slechts tien deelnemers – maken het organisatorisch zodanig zwaar, dat ook dat niet evident wordt. Denk alleen al aan de vele extra monitoren die we nu nodig hebben”, zegt Björn Accoe.

Die mening wordt gedeeld door de Vlaamse Jeugdraad. De organisatie vindt dat de politici de kinderen en jongeren een “gigantische dreun” geven. “Met deze maatregelen kan bijna niemand nog activiteiten gerealiseerd krijgen.”

Het gevolg is dat heel wat ouders met de handen in het haar zitten: hoe moeten ze nu de opvang van de kinderen in de paasvakantie gecombineerd krijgen met hun job? Ouders kunnen geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid wanneer kampen plots niet doorgaan, waarschuwde hr-dienstenverlener Liantis vrijdagavond. Concreter: ouders zullen geen andere keuze hebben dan vakantiedagen op te nemen, als ze geen andere opvang vinden.