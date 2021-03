Uitnodiging om je te laten vaccineren wordt stukken eenvoudiger

Wie pas over enkele weken of maanden gevaccineerd wordt, zal een uitnodigingsbrief krijgen die er licht anders uitziet dan de brief van nu. Visuele verbeteringen zoals pictogrammen en duidelijker kaders moeten de oproep makkelijker leesbaar maken.

Doel van de aanpassingen is om de respons verder te verhogen. Want na overleg met organisaties die de armoede bestrijden, bleek de oorspronkelijke brief voor sommigen moeilijker te begrijpen.

Op de uitnodigingsbrief staat ook vermeld met welk vaccin je zal worden ingeënt. Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt nogmaals dat het geen zin heeft om te proberen dat type te veranderen. Wie de uitnodiging weigert, wordt niet meer uitgenodigd.

“Er wordt in Vlaanderen niet aan vaccinshoppen gedaan”, zegt topman Dirk Dewolf. “Het is enigszins cru om het zo te zeggen, maar het is eten wat de pot schaft.” Het Agentschap roept dan ook iedereen op om op de uitnodiging in te gaan.