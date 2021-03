WK-kwalificatiematch, in poule van Rode Duivels, tussen Estland en Tsjechië vindt plaats in Polen

De WK-kwalificatiewedstrijd Estland-Tsjechië zal volgende week woensdag plaatsvinden in het Poolse Lublin in plaats van in de Estse hoofdstad Tallinn, dit vanwege striktere coronamaatregelen in Estland. Dat heeft de Tsjechische voetbalbond vrijdag aangekondigd. Beide teams zitten in de poule van de Rode Duivels.

Volgens de Tsjechische federatie komen de Tsjechische spelers die in de Bundesliga spelen in aanmerking voor het duel met Estland. Het gaat om Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Darida (Hertha Berlijn) en Pavel Kaderabek (Hoffenheim). Na de wedstrijd in Polen keren die spelers terug naar hun club. Volgende week zaterdag spelen de Tsjechen in Praag tegen de Rode Duivels, die woensdag in Leuven tegen Wales hun kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar op gang trappen.

De clubs in de Bundesliga zien hun spelers liever niet afzakken naar Tsjechië, dat door het coronavirus zwaar getroffen is. De Duitse regering legde dan ook reisbeperkingen op. Bij de Rode Duivels mogen Koen Casteels (Wolfsburg), Dedryck Boyata (Hertha Berlijn), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund) en Orel Mangala (Stuttgart) op 24 maart wel aantreden in Leuven tegen Wales maar drie dagen later zullen ze er niet bij zijn in Praag tegen Tsjechië.