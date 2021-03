Van Ranst ontevreden over Overlegcomité, wat moet er volgens viroloog dan wel gebeuren?

Te weinig om serieus te zijn, vindt viroloog Marc Van Ranst na afloop van het Overlegcomité. En in tegenstelling tot zijn collega’s, ziet hij oplossingen buiten het onderwijs. “Je moet het belang van het onderwijs niet overschatten”, zei hij voor de camera’s van Terzake. “Het absentiecijfer ligt zeker niet hoger dan bij een griepepidemie. Ik zou zelfs zeggen: lager.”

Maar de coronacijfers blijven wel stijgen. En dat kun je niet tegenhouden door vooropgestelde versoepelingen uit te stellen. Van Ranst noemt de beslissingen van het Overlegcomité een “strategie van de hoop”. “We hopen dat de cijfers weer gaan dalen. Met het risico dat we over een paar weken zullen moeten zeggen hadden we maar, hadden we maar ...”

Wat er dan wel moest gebeuren? Een greep uit de maatregelen van het plan B van de virologen zou helpen. Een vroegere avondklok voor het hele land bijvoorbeeld. Grote shoppingcentra of drukke winkelstraten op slot gooien eventueel. Al ligt dat heel gevoelig voor de politiek en voor grote delen van de bevolking. “Eigenlijk moet het om een pakket van maatregelen gaan”, zegt Van Ranst. Hij wijst erop dat ons land de soepelste maatregelen van Europa heeft. “Dat zijn we uit het oog verloren, omdat die beginnen te wegen natuurlijk. Ze zijn heel vervelend, maar we lopen wel meer risico zo.”

Het is niet uitgesloten dat het Overlegcomité snel weer zal moeten bijeenkomen om toch harder aan de noodrem te trekken. Dat wil niemand. Maar als de cijfers toch de exponentiële vlucht nemen, dan zit er niets anders op. “Hadden we maar ...”, zoals Van Ranst het zegt.