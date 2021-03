Club Brugge probeert internationals thuis te houden

Gezucht bij de clubs. Na de coronauitbraken bij STVV en Charleroi is het volgende week ook weer interlandbreak. Weer een extra kans dus op besmettingen. Ook Club Brugge vreest ervoor en probeert daarom om op z’n minst de niet-Europese internationals thuis te houden.

Philippe Clement denkt eraan om vier spelers niet vrij te geven voor hun nationale ploeg. Het gaat om Mata (Angola), Horvath (VS), Kossounou (Ivoorkust) en Badji (Senegal), die na dit weekend allemaal naar een ander continent moeten reizen voor die interlands. Door Covid-19 liggen die verre reizen gevoelig, zeker omdat blauw-zwart net nog getroffen werd door een coronagolf. Uiteraard zou het voor iemand als Badji – voor het eerst geselecteerd – zuur zijn om verstek te moeten geven. Maar: “We hebben dit seizoen al veel verloren door corona”, aldus Clement, verwijzend naar onder meer de Europa League-uitschakeling. “Normaal kunnen we selecties van de jongens die naar andere continenten moeten niet afslaan. Maar door de nieuwe richtlijnen van de FIFA kan dat wél.”

Ook probleem voor AA Gent

Het is te zeggen: Club zal wellicht in overleg moeten gaan met de verschillende voetbalbonden. Want alleen als een speler in het land waar hij naartoe trekt minstens vijf dagen in quarantaine moet, kan een club weigeren om hem (zonder sanctie) af te staan. Óf als de speler bij terugkomst in quarantaine moet, zoals in Frankrijk. De Franse clubs hebben daardoor een gegronde reden om bijvoorbeeld alle Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse internationals thuis te houden. Belgische clubs kunnen die reden niet inroepen, want profvoetballers zijn hier vrijgesteld van zo’n verplichte quarantaine.

“Spijtig genoeg, want nu hebben we geen poot om op te staan”, zegt AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Hij ziet Ngadeu (Kameroen), Marreh (Gambia), Bukari (Ghana) en Nurio (Angola) in principe dus vertrekken. “We kunnen hen enkel vragen om voorzichtig te zijn in hun contacten en we zullen hen achteraf ook nog enkele dagen afzonderlijk laten trainen.”

Tenzij ze ook bij Gent nog iets kunnen regelen, zoals Antwerp dat deed met Mbokani. In samenspraak werd beslist om niet naar Congo af te reizen en daar is Frank Vercauteren blij om. “Want dat houdt toch een gevaar in”, zegt hij. “De staat waarin de spelers terugkeren, is soms niet ideaal. Zeker nu met corona. We wilden proberen om hem te beschermen en hem zo goed mogelijk voor te bereiden op de competitiematchen.” Hongla (Kameroen), Seck (Senegal) en Beiranvand (Iran) vliegen normaal gezien dan weer wél uit.