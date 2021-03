Nederlandse agent raakt als bij wonder niet gewond door boobytrap van vrouw voor haar ex-man

Een Nederlandse politieagent is als bij wonder niet gewond geraakt toen hij na het openen van een voordeur in een boobytrap stapte. De politie was ter plaatse gekomen na een melding van mogelijk huiselijk geweld.

Een vrouw had de boobytrap klaargezet voor haar ex-man. Ze had zich goed voorbereid: achter de voordeur had de vrouw het luik in de vloer weggehaald en de kruipkelder die daardoor ontstond had ze gevuld met grote, opstaande glasscherven.

De politie schrijft op Facebook dat een collega met deurmat en al het luik in is gevallen. Dat de agent niet gewond is geraakt, wordt een wonder genoemd. De man kwam met zijn voet precies tussen de opgestelde glasscherven terecht.

De vrouw wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en is verhoord.