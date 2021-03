Nieuwe teststrategie op komst: “Zelftests worden een gamechanger"

Politici en experts leggen de laatste hand aan de nieuwe teststrategie. Daarin krijgen zelftests én burgerzin een sleutelrol. “Communicatie wordt even belangrijk als het testen zelf”, zegt Herman Goossens.

“Communicatie, communicatie, communicatie: dat wordt straks het allerbelangrijkste”, zegt Herman Goossens, microbioloog aan de Universiteit Antwerpen en de voorzitter van de taskforce testing. De komende weken moet de ­nieuwe teststrategie in een ­stroomversnelling komen. “Vooral het massale gebruik van de zelftests zal daarbij een gamechanger zijn”, benadrukt hij. Daarbij ­komen, in tegenstelling tot bij PCR- en sneltests, geen hulpver­leners meer kijken. “Noem het een participatief testbeleid, waarbij de burger zelf de controle krijgt.”



Wilt u straks met een gerust ­gemoed op bezoek bij de groot­ouders, naar de dansles, of op ­restaurant? Dan zult u zich vooraf thuis kunnen testen op het coronavirus. De regering verwacht veel van die zelftests. “Heel Europa gaat die richting uit”, zegt Goossens. Hij schat dat de zelftests vanaf midden april in onze apotheken kunnen liggen. “Maar het is aan de politiek om daarvoor eerst het wetgevende kader te creëren.”



Geen verplichting



Goossens waarschuwt om niet ­dezelfde fout te maken als de buurlanden, die amper communiceerden over het nut van die testen. België wil alvast één belangrijk prin­cipe huldigen: een zelftest is een individuele keuze en mag nooit een verplichting of absolute voorwaarde worden. “Concert­organi­sa­toren of restaurantuitbaters zullen van bezoekers nooit een negatieve zelftest mogen eisen”, benadrukt Goossens. Om dezelfde reden verzet hij zich ook categoriek tegen een Europees vaccinatiepaspoort op basis van zelftests. “Maar een uitbater zou zijn personeel wel kunnen vragen om twee keer per week een zelftest af te nemen. Hij zou kunnen afficheren dat uit voorzorg te doen, om het vertrouwen van klanten te wekken.”

De huidige sneltests, die door zorgverleners uitgevoerd moeten worden, zijn in de bedrijfswereld voorlopig geen succes. De arbeidsartsen konden niet volgen, voor de bedrijven hing er een stevig ­prijskaartje aan vast en de ­administratieve rompslomp was te groot, ­onder meer omdat alle ­resultaten verplicht moest worden geregis­treerd.

In bedrijven



“Met de zelftests verandert dat”, zegt Goossens. “We zouden die ­onder meer kunnen invoeren in de publieke dienstverlening, bij de politie, de brandweer, de vuilnisophaling en de cipiers bijvoorbeeld, maar ook voor werknemers die een kritische functie uitoefenen of die een groter besmettingsrisico lopen. Ook kunnen ze nuttig zijn wanneer we vaststellen dat er in bepaalde sectoren clusters ­ontstaan. Bij de brandweer van ­Schiphol test iedereen zich nu al ­elke dag met een zelftest.”

“Het gevaar bestaat dat mensen zich niet meer laten vaccineren omdat ze zich met een zelftest al veilig voelen”



Goossens laat daarbij de optie open of de tests thuis of op het werk afgenomen worden. “In een omgeving met supervisie kan dat vlotter gaan, zal men het langer volhouden en is het ook betrouwbaarder. Maar het moet ook daar op vrijwillige basis gebeuren. Ik maak mij sterk dat werknemers dat wel zullen doen als ze zo zichzelf en hun collega”s kunnen beschermen.”

De voorzitter van de taskforce testing ziet ook mogelijkheden voor wie telewerkt, maar straks één keer per week fysiek wil ver­gaderen. “Ook dan kan iedereen ”s ochtends een zelftest afnemen. “Om de administratieve last te verminderen, zouden bedrijven dan alleen nog de positieve resultaten moeten registeren.



Koorddansen



Goossens beseft dat de zelftests ook risico”s inhouden. “De grote uitdaging bestaat erin om mensen duidelijk te maken dat ze ook bij een negatieve uitslag de regels moeten blijven volgen.” De vrees leeft dat een deel van de bevolking de maatregelen niet meer te nauw zal nemen én zichzelf op den duur ook niet meer zal testen. “In Duitsland zagen we eerst een enorme rush op de zelftests, maar na een paar weken werden ze al veel ­minder gebruikt.”

In dat opzicht bood een studie rond de speekseltesten in de ­scholen een gemengd resultaat. “Veel ­leraren voelden zich veiliger en ­waren meer gemotiveerd. Maar een aantal leraren beschouwde die test meteen als een toegangsticket naar de vrijheid.” De zelftests massaal inzetten in de scholen, acht Goossens niet realistisch. “Scholen houden het niet vol om twee keer per week alle leerlingen te testen. Voor de leraren is dat misschien wel haalbaar, maar houden ook zij dat vol?”

Nog een belangrijke kanttekening: “Het gevaar bestaat dat mensen zich niet meer laten vaccineren omdat ze zich met een zelftest al veilig voelen”, zegt Goossens. “Het blijft koorddansen. Een aantal ­zaken zullen we dankzij zelftests kunnen versoepelen, zoals het ­bezoek aan de grootouders. Maar we moeten voorzichtig blijven, de pandemie is nog niet voorbij. ­Vandaar het belang van goede communicatie. Dit is een ontzettend moeilijke boodschap.”