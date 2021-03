Turkije trekt zich terug uit Istanboel-conventie rond vrouwenrechten na kritiek uit conservatieve hoek

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn land teruggetrokken uit de conventie van Istanboel, een verdrag uit 2011 dat geweld tegen vrouwen moet tegengaan. De beslissing werd zaterdag gepubliceerd in de Turkse versie van het staatsblad.

De conventie van Istanboel kwam tien jaar geleden tot stand op initiatief van de Raad van Europa. De overeenkomst heeft als doel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in het algemeen aan te pakken en te voorkomen. In 2011 had Erdogan, toen nog als premier, in Istanboel nog zijn handtekening gezet onder de tekst. De conventie werd ook geratificeerd door Turkije, maar volgens lokale vrouwenrechtenorganisaties werd de overeenkomst nooit toegepast.

De voorbije maanden had Turkije al herhaaldelijk een mogelijke terugtrekking uit de conventie aangekondigd. Vooral uit conservatieve hoek was er veel kritiek op de tekst. Zo zou de conventie afbreuk doen aan de Turkse normen en waarden over familie, waardoor geweld net in de hand zou worden gewerkt. Ook vinden critici dat het principe van gendergelijkheid in het verdrag homoseksualiteit promoot.

Volgens Fidan Ataselim van de vrouwenrechtenorganisatie ‘We Will Stop Femicide’ brengt de regering het leven van miljoenen vrouwen in gevaar door zich terug te trekken uit de overeenkomst. Ze roept de Turkse leiders op om de beslissing terug te draaien. Volgens de organisatie zijn alleen al vorig jaar minstens 300 vrouwen in Turkije door mannen vermoord.